19 листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби, День скляної промисловості.

Ще сьогодні Всесвітній день книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день чоловіків, День жінок-підприємниць, Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день філософії, Міжнародний день пам’яті журналістів, Всесвітній день громадянина, День соціального підприємництва, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози.

Православна церква вшановує пам'ять пам'ять святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама.

День 1732 Російська агресія - Day 1732 Russian aggression

День працівників гідрометеорологічної служби

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента від 11.03.2003 р. № 208/2003.

Гідрометеорологія - наукова дисципліна, яка вивчає усі процеси атмосфери та гідросфери, узагальнює дані геофізики, геохімії, гідрології, метеорології тощо. Гідрометеорологічна служба – це державна установа, яка проводить різноманітні гідрологічні та метеорологічні спостереження на певній території. Працівники цієї служби сумлінно виконують свої обов’язки, попереджують громадян про небезпечні явища природи, прогнозують погоду та здійснюють моніторинг довкілля.

День скляної промисловості

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 09.12.2003 р. № 1417/2003.

Найдавніші скляні вироби з’явилися у Єгипті. В Україні, з 11 століття, почалось виготовлення художніх скляних виробів за технологією, перейнятою від візантійців. Переважно, це були мозаїки та скляний посуд, виробництво не було масовим, в більшій мірі це були мистецькі витвори. У кінці 19 століття, з винаходом печі Сіменса-Мартіна, виготовлення скла набуло поширеного та загальнодоступного характеру.

Міжнародний день пам’яті журналістів

Міжнародний день пам’яті журналістів – це день свободи слова та його ціни, це день, що вшановує пам’ять журналістів, які загинули при виконанні своїх обов’язків, відзначається щороку 19 листопада. Це день пам’яті про тих, хто зробив усе можливе, щоб донести до нас новини, розповісти історії, які потрібно розповісти, і пролити світло на найтемніші куточки нашого світу. Цей день нагадує про ризики, на які наражаються журналісти, і про вирішальну роль, яку вони відіграють у підтримці вільного потоку інформації та сили слова.

Всесвітній день громадянина

Всесвітній день громадянина, що відзначається щорічно 19 листопада, є днем, який присвячений концепції глобального громадянства - вірі в те, що ідентичність людини виходить за межі географії чи політичних кордонів і що обов'язки та права є похідними від приналежності до ширшого класу - людства в цілому.

Міжнародний день цільного зерна

Міжнародний день цільного зерна, який відзначається щороку 19 листопада, - це глобальна подія, присвячена популяризації переваг цільного зерна як для особистого здоров'я, так і для здоров'я планети.

Ініціатива святкування має на меті нагадати людству, наскільки важливим є питання продовольчої безпеки та створення життєздатних, продуктивних та здорових систем харчування. Цільнозернові культури дають змогу економити використання води, їх вирощування супроводжується меншою кількістю відходів, сприяє раціональному землекористуванню.

Міжнародний день чоловіків

Міжнародний день чоловіків офіційно заснував у 1999 році доктор Джером Тілаксінгх, викладач історії в Університеті Вест-Індії в Тринідаді і Тобаго. Жителі Тринідад та Тобаго стали першими, хто відсвяткував цей день. Згодом професор з Вест-Індійського університету в 1990-х роках запропонував зробити свято тільки для чоловіків, незалежно від віку та роду діяльності. Він вважав, що у світі існує гендерна несправедливість щодо чоловіків та їх ролі у суспільстві. Датою святкування Міжнародного дня чоловіків він запропонував день народження свого батька, адже вважав його справжнім чоловіком та гідним взірцем для наслідування. Цю ініціативу підтримали спочатку країни Карибського басейну, а потім Європа, Північна Америка та Азія.

День жінок-підприємниць

19 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день жінок-підприємниць або День жіночого підприємництва. Свято започаткували у 2014 році та вперше відзначили в нью-йоркській резиденції ООН.

Народилися в цей день:

400 років від дня заснування (1626) в Немирові церковного братства і школи при ньому;

90 років від дня народження Михайла Ілліча Кузьменка (1936–2019), українського вченого, гідробіолога, радіоеколога;

60 років від дня народження Сергія Юрійовича Біби (1966), українського живописця.

Ще цього дня:

1921 - Створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України;

1969 - Бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1989 - З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого;

1997 - Почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2004 - У "Будинку із химерами" архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр "Шедеври мистецтва України";

2012 - В Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс (у ніч з 19 на 20 листопада).

Церковне свято

День пам’яті святого пророка Авдія. Він був одним із 12 маленьких пророків, які передавали Божественні повідомлення своїм народам. Його життя і діяння описані в книзі пророка Авдія, яка є частиною канону Біблії.

Авдій був сином Гомера і народився в Бетлегемі. Один з наймолодших пророків, який почав пророкувати в 11 років під час царювання царя Ізраїля Іоаса та царя Юдиї Амоназара. Його пророкування було коротким, але важливим, оскільки він закликав народ до покаяння і відновлення віри в Бога. Його пророцтва були спрямовані на відновлення віри і відповідальності серед його сучасників.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

З прикмет цього дня:

19 листопада народні прикмети пов'язані з погодою та майбутнім врожаєм: якщо на річці з'явився лід, то зима буде довгою, а якщо лід гладкий, врожай буде багатим; сніг цього дня віщує сніжну зиму. Також зазначається, що сніг та вітер свідчать про довгу і холодну зиму, а ясне небо – про заморозки.

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