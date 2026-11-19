Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відкинув звинувачення у проросійських симпатіях, заявивши, що надання Україні систем супутникового зв'язку Starlink відіграло вирішальну роль у збереженні фронту на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Думаю, буде цілком справедливим сказати, що немає жодної приватної особи, яка б допомогла Україні більше, ніж я. Коли Росія вторглася, вона вивела з ладу всі комунікації, всі вишки стільникового зв'язку, всі оптоволоконні кабелі і кожну систему супутникового зв'язку. Була лише одна система, яку вони не змогли відключити, і це був Starlink", – заявив Маск під час виступу на саміті NYT DealBook.

Мільярдер наголосив, що без цих терміналів українська армія зазнала б поразки через втрату управління військами. "Якби вони не мали Starlink, уся їхня лінія оборони розвалилася б, бо вони не мали б жодної системи зв'язку, і Росія б перемогла. Тож, чи схоже це на проросійські дії, як вам здається?" – додав він, реагуючи на закиди щодо його прихильності до РФ.

Під час свого виступу Маск також вкотре зазначив, що комерційна мережа Starlink є цивільною інфраструктурою і не повинна використовуватися як зброя або засіб для наступальних військових операцій (зокрема, для дальніх ударів безпілотниками).

Джерело: https://t.me/ClashReport/106718