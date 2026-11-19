Президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені заявив, що Сполучені Штати лідирують у розробці "суперінтелекту", і виступив категорично проти будь-якого глобального регулювання цієї технології.

"Сполучені Штати пишаються тим, що є світовим лідером у сфері суперінтелекту. SI – це найбільша технологічна трансформація з часів промислової революції. ... Американці щойно винайшли SI, і це відкриває надзвичайні можливості для процвітання та зростання для людей у всьому світі. Тому ми не хочемо робити нічого, що могло б знищити величезний потенціал цієї технології", – наголосив Трамп під час свого виступу.

Водночас він визнав наявність певних ризиків. "Але ми маємо стежити за цим. Ми маємо бути обережними. Ми маємо це берегти. Це майже повністю добре, але є деякі погані елементи. Тож ми маємо бути дуже обережними в управлінні цими поганими елементами", – зазначив очільник Білого дому.

Попри це, президент США категорично відкинув можливість міжнародного контролю над розвитком штучного інтелекту. "Ми виступаємо проти будь-якої форми глобалістського регулювання або будь-чого, що могло б контролювати чи стримувати SI, і ми не дозволимо цьому статися", – заявив Трамп.

Як зазначає телеканал Fox News, коментарі Трампа пролунали після того, як голова КНР Сі Цзіньпін у четвер наголосив на необхідності подальшої "співпраці" в регіоні. "Ми повинні адаптуватися до нових реалій, робити нові кроки і відкривати нові перспективи для Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. ... Разом ми маємо прагнути до побудови Азійсько-Тихоокеанського співтовариства, що характеризується солідарністю та взаємодопомогою, відкритістю та інтеграцією, підприємливістю та інноваціями, а також інклюзивним розвитком", – сказав китайський лідер.

Американські ЗМІ нагадують, що Трамп і раніше неодноразово закликав Сполучені Штати зберігати лідерство над Китаєм у секторі штучного інтелекту.

Джерело: https://www.foxnews.com/live-news/trump-to-meet-xi-in-shenzhen-ahead-of-high-stakes-trilateral-talks-with-putin