Засновник корпорації Amazon Джефф Безос брав безпосередню і значну участь у процесі кастингу на роль нового Джеймса Бонда, яку нещодавно офіційно отримав британський актор Роберт Паттінсон.

Як повідомляє видання The Verge, під час конференції "Семафор: Кремнієва долина та світ" Безос зізнався, що був "дуже залучений" до обрання нового агента 007. За його словами, процес кастингу був суворим, і з великої групи претендентів відібрали п'ятьох фіналістів, для яких організували класичні екранні проби в повних костюмах, на справжніх декораціях і за участю інших акторів.

"Ми провели три різні сцени з кожним із п'яти фіналістів, а потім зібралися в п'ятницю, щоб витратити кілька годин на перегляд усіх цих проб і обговорення. Усі актори були надзвичайно талановиті. ... Але було щось особливе в Робі Паттінсоні та його грі. Це стало якось одразу безперечним", – розповів засновник Amazon.

Безос також зазначив, що спочатку керівництво студії та режисер майбутнього фільму Дені Вільньов мали невелике упередження щодо Паттінсона через його високий рівень упізнаваності, розглядаючи можливість взяти на роль менш відомого актора. "Але на пробах стало настільки очевидно: він – це Джеймс Бонд", – додав мільярдер.

Як зазначає The Verge, рішення про кастинг виглядає логічним з огляду на нещодавню співпрацю Паттінсона з Вільньовом (актор знімався у стрічці "Дюна: Частина третя"). Водночас активне втручання Безоса у творчий процес дає змогу припустити, що нова ера фільмів про Бонда може мати відчутний вплив корпоративного керівництва Amazon MGM Studios.

Раніше студія офіційно підтвердила, що Роберт Паттінсон, відомий за ролями у "Сутінках", "Бетмені" та "Тенеті", замінить Деніела Крейга і стане новим Джеймсом Бондом. Сценарій до нового фільму підготував Стівен Найт.

Джерело: https://www.theverge.com/entertainment/1036110/jeff-bezos-james-bond-casting-amazon