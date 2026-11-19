Президент України Володимир Зеленський вважає помилковою впевненість великих держав у тому, що вони можуть вирішувати долю України без її участі, і наголошує, що лідери США та Китаю могли б зупинити російську агресію, якби мали на те справжнє політичне бажання.

Про це заявив президент в інтерв'ю американському телеканалу NBC News напередодні запланованої тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна на полях саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) у китайському Шеньчжені.

Відповідаючи на запитання щодо можливих домовленостей між лідерами США, КНР та РФ без участі Києва, Зеленський підкреслив: "Великі країни завжди думають, що можуть ухвалювати рішення про майбутнє всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Ви не можете ухвалювати рішення про країну, навіть маленьку, без цієї країни". Він додав, що будь-які рішення щодо України, ухвалені без її представників, залишаться "лише риторикою".

На думку українського лідера, для завершення війни у форматі Трамп-Сі-Путін не потрібні тривалі переговори, а достатньо рішучих дій Вашингтона та Пекіна. "Якщо вони дійсно хочуть закінчити війну, а не грати в ігри, вони можуть", – зазначив Зеленський, пояснивши, що запровадження жорстких санкцій з боку США та Китаю, зокрема зупинка експорту й імпорту до та з Росії, означало б кінець війни.

Він також зауважив, що одних лише декларацій від світових лідерів про бажання миру недостатньо. "Глобальна стабільність залежить від цих великих хлопців та їхнього впливу. Якщо вони не зупиняють Путіна, вони не зацікавлені", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося раніше, інформацію про проведення в четвер, 19 листопада, тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна в межах саміту АТЕС у Шеньчжені підтвердили у МЗС Китаю, Кремлі та представники США.

Джерело: https://www.nbcnews.com/world/ukraine/trump-xi-pressure-putin-ending-ukraine-war-want-zelenskyy-rcna609960