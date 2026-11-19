Комітет міністрів Ради Європи на засіданні заступників міністрів у Страсбурзі затвердив новий План дій для України на 2027-2030 роки "Демократична безпека для України" із загальним орієнтовним бюджетом EUR70 млн.

Як повідомляється в пресрелізі РЄ, стратегічний інструмент має на меті подальше наближення українського законодавства, інституцій та практики до європейських стандартів, що відповідає стратегічній цілі України щодо зміцнення безпеки через набуття членства в ЄС.

"План дій на 2027-2030 роки відображає наше зобов'язання підтримувати Україну. Він має на меті допомогти країні подолати наслідки російської агресії та продовжити розбудову демократичного майбутнього, що ґрунтується на глибоких, структурних реформах", – заявив генеральний секретар РЄ Ален Берсе під час звернення до Комітету міністрів.

Він наголосив, що довгострокова безпека України визначається не лише на полі бою, а й залежить від міцності її інституцій, незалежності судової системи та довіри громадян.

"Хоча сьогодні Україну захищає зброя, завтра її захищатимуть інституції", – додав Берсе.

Новий План дій має чотири пріоритети: захист прав людини та відповідальність для забезпечення миру; сприяння соціальній інтеграції та захисту меншин і груп ризику; зміцнення демократичних інститутів та забезпечення цілісності інформації; зміцнення незалежного правосуддя та належного врядування.

Очікується, що План дій буде офіційно запущено на початку 2027 року. Він стане продовженням попереднього Плану на 2023-2026 роки "Стійкість, відновлення та відбудова".

Джерело: https://www.coe.int/en/web/portal/-/committee-of-ministers-approves-new-council-of-europe-action-plan-for-ukraine-2027-30