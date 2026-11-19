Кабінет Міністрів України схвалив підписання Загальної рамкової домовленості з Організацією Північноатлантичного договору, яка дозволить спрямовувати частину коштів з європейської Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) на закупівлю оборонних товарів США через механізм PURL.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства оборони України, домовленість створює необхідну правову та фінансову основу для таких транзакцій.

Механізм передбачає, що Україна робитиме внески на рахунок НАТО. Кожен такий внесок супроводжуватиметься окремим листом із зазначенням конкретного пакета PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) та суми. Ці внески будуть жорстко прив'язані до переліку продукції, погодженого з Єврокомісією в межах Ukraine Support Loan на 2026-2027 роки.

У цій схемі Альянс виступатиме виключно як уповноважений фінансовий посередник та утримувач коштів, проте не буде покупцем, постачальником або гарантом американської зброї. НАТО зобов'язується щоквартально звітувати перед Україною про використання коштів, залишки, відсотки та курсові різниці. Кошти вважатимуться українськими до моменту їхнього переказу Міноборони США після підтвердження реалізації пакета.

Міністерство оборони визначено компетентним органом для реалізації угоди від імені уряду України: відомство готуватиме листи про внески, надаватиме інструкції та отримуватиме звіти. У Міноборони наголосили, що домовленість не зобов'язує Україну робити внески, а невикористані кошти можна буде повернути або перенаправити на інші пакети PURL.

Механізм PURL, запущений у липні 2025 року, є спільною ініціативою США та НАТО для фінансування постачання критичного американського озброєння Україні (зокрема, близько 95% ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot надходять через цей механізм). За перший рік загальний обсяг внесків до PURL сягнув майже $7 млрд.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/ukraina-zmozhe-oplachuvaty-amerykansku-zbroiu-cherez-purl-koshtamy-kredytu-yes