Кількість мирних жителів, які дістали поранення внаслідок чергової атаки російських окупаційних військ по Запоріжжю, збільшилася до двох осіб.

"Кількість травмованих зросла до двох. Поранення отримав чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу", – повідомив Михайло Семікін у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого удару по місту спочатку було відомо про одну постраждалу жінку, якій медики надали допомогу на місці. Також через російську атаку виникли пожежі в приватному житловому секторі: зайнялися три будинки та один автомобіль.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69139