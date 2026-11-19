Рух транспорту незаконно збудованим Кримським мостом тимчасово перекрито через чергову атаку. Про це заявив так званий "глава" окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

"У результаті чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Здійснюється оцінка завданих збитків", – написав Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що додаткова інформація буде оприлюднена згодом, і закликав населення довіряти лише офіційним російським джерелам.

Водночас станом на зараз жодних офіційних підтверджень щодо ураження об'єкта або коментарів про причетність до інциденту від української сторони (зокрема від Генерального штабу ЗСУ, ГУР чи СБУ) не надходило.

Джерело: https://t.me/Aksenov82/10192