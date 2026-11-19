Головний стратег Пентагону Елбрідж Колбі достроково залишив зустріч Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у вівторок, попередньо розкритикувавши кампанію Києва із завдання ударів углиб території Росії.

Як повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела, поведінка представника Міністерства оборони США викликала занепокоєння серед європейських союзників, зокрема німецьких посадовців, які сприйняли це як свідчення того, що адміністрація Дональда Трампа де-факто стає на бік Росії.

За даними видання, під час публічної частини засідання в штаб-квартирі НАТО Колбі заявив, що США виступають проти українських далекобійних ударів, оскільки вони не мають стратегічної військової цінності, не сприяють завершенню війни і не допомагають стримувати російський наступ на фронті.

"Колбі пішов одразу після своєї заяви, він навіть не вислухав секретну презентацію міністра оборони України Євгена Хмари, яка чітко підкреслювала, що вплив глибоких ударів по Росії є важливим компонентом військових зусиль", – повідомило виданню німецьке джерело.

Друге джерело підтвердило, що Колбі залишив зал разом із пресою (за офіційною версією, через необхідність встигнути на рейс). Надалі Сполучені Штати на зустрічі представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

Такі коментарі американського чиновника "спантеличили" представників Німеччини, Британії та інших європейських країн, які вважають українські удари по російських військових заводах та нафтових об'єктах ефективними й дестабілізуючими для режиму Путіна. Міністр оборони Британії Вес Стрітінг після переговорів став на захист стратегії Києва, зазначивши, що удари "допомагають деградувати військову машину Путіна, виграючи час і рятуючи життя". У свою чергу, очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував слова Колбі, назвавши їх "дурними".

Джерела The Telegraph у Німеччині висловили дедалі більше занепокоєння тим, що США за президентства Дональда Трампа під час переговорів щодо України відстоюють позиції, вигідні Москві. "У цій кімнаті США були тією нацією, яка стала на бік російського наративу, а не України та решти коаліції", – наголосив співрозмовник видання.

Тим часом, як зазначає The Telegraph, спецпосланці Трампа з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у переговорах лідерів близько 40 країн "Коаліції бажаючих" у Берліні в четвер. За словами Кушнера, обговорення будуть зосереджені на гарантіях післявоєнної безпеки для України та плані відновлення її економіки.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/11/18/pentagon-chief-walks-out-of-nato-talks-admonishing-ukraine/?ICID=search-results-null-article