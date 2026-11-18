Демократична фракція в Палаті представників США, яка за підсумками листопадових виборів здобула більшість, висунула Хакіма Джеффріса кандидатом на посаду наступного спікера Палати. У разі обрання він стане першим темношкірим спікером в історії Сполучених Штатів.

"Для мене велика честь і особливий привілей стояти сьогодні перед американським народом як кандидат від Демократичної партії на посаду наступного спікера Палати представників Сполучених Штатів", – заявив Джеффріс на пресконференції.

Під час закритого голосування фракції Демократичної партії Джеффріс отримав 251 голос "за", тоді як 11 конгресменів-демократів проголосували "проти". Свій голос проти кандидата група з семи новообраних прогресивних демократів пояснила тим, що вони досі очікують від Джеффріса чіткіших зобов'язань щодо реалізації "сміливого популістського порядку денного". За їхніми словами, переговори щодо цього тривають.

Водночас Джеффріс наголосив, що "переважна більшість демократів висловилася чітко й рішуче", а також закликав партійців зосередитися на боротьбі з екстремізмом прихильників руху MAGA (Make America Great Again), а не на внутрішніх суперечках, щоб "зробити великі речі для американського народу".

Для офіційного обрання на посаду спікера Палати представників (ця посада є другою в черзі на пост президента США після віцепрезидента) під час першого засідання Конгресу нового скликання на початку січня Джеффрісу знадобиться підтримка щонайменше 218 конгресменів. Очікується, що він безперешкодно отримає необхідну кількість голосів, оскільки Демократична партія контролюватиме в новому складі щонайменше 257 місць.

Минулого тижня республіканці, які перейдуть у меншість, висунули своїм лідером у Палаті представників голову Юридичного комітету Джима Джордана.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/urgent-democrats-nominate-hakeem-jeffries-next-us-house-speaker-2026-11-18/