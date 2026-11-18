Російським спортсменам не дозволять в'їжджати на територію Чеської Республіки для участі в міжнародних турнірах, незважаючи на нещодавнє рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо їхнього повернення до змагань. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар після зустрічі з представниками Чеської хокейної асоціації.

Зустріч була присвячена практичному застосуванню візових обмежень напередодні чемпіонату світу з хокею серед жінок віком до 18 років, який має відбутися в січні в чеській Остраві.

"Для мене нічого не змінюється. Існують урядові постанови, які де-факто забороняють видачу віз російським спортсменам для участі в нашому чемпіонаті", – наголосив Метнар у коментарі "Чеському телебаченню". Він додав, що навіть якщо російські спортсмени спробують в'їхати за візою іншої європейської країни, їх не пропустять на територію Чехії.

За словами глави МВС, міністр закордонних справ Чехії Петр Мачінка вже звернувся до європейських дипломатичних служб із проханням не видавати російським хокеїстам візи для участі у спортивних заходах.

Генеральний секретар Чеської хокейної асоціації Ян Черни підтвердив наявність домовленостей з урядом, наголосивши, що пріоритетом є безпечне проведення чемпіонату в Остраві. Найближчим часом очікується спільна заява профільних міністерств. Водночас міністр спорту Борис Штястний зазначив, що уряд Чехії вважає рішення Спортивного арбітражного суду про повернення РФ невдалим, проте не планує ухвалювати окремий закон, який би забороняв чеським збірним виходити на матчі проти росіян.

Зазначається, що позиція Праги повністю збігається з діями Канади, яка є організатором майбутнього молодіжного чемпіонату світу з хокею (U20) наприкінці грудня. Через жорстку позицію канадського уряду Міжнародна федерація хокею (IIHF) вже підтвердила, що турнір в Едмонтоні та Ред-Дірі відбудеться без участі російської команди. Очікується, що аналогічний підхід буде застосовано і до січневого чемпіонату в Чехії.

Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ruskym-sportovcum-nebude-umoznen-vstup-do-cr-uvedl-metnar/2903489