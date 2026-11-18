Кабінет Міністрів України призначив Олександра Гусарова заступником міністра у справах ветеранів і Олега Немчінова – державним секретарем Мінветеранів, повідомив міністр Віталій Кім.

"У нас серйозне підсилення команди Міністерства у справах ветеранів. До нас приєдналися Олександр Гусаров, який очолював службу психологічної підтримки бригади спеціального призначення "Азов", та державний секретар Олег Немчінов, який був міністром Кабінету Міністрів України. Попереду дуже багато роботи, і я радий, що нас стає більше", – написав Кім у фейсбуці в середу ввечері.

Гусаров – офіцер (позивний "Форбс"), очолював службу психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення НГУ "Азов". У минулому – IT-підприємець і технічний директор видання Forbes Україна.

Немчінов із 2014 до 2017 року проходив службу в Державній прикордонній службі України. У 2016 році брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької області. Пізніше керував Військово-цивільною адміністрацією сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області. У 2017 році був призначений державним секретарем Міністерства молоді та спорту України. З березня 2020 року до липня 2025 року обіймав посаду міністра Кабінету Міністрів. Із кінця серпня 2026 року був в.о. держсекретаря Мінветеранів.

Наразі у міністра ветеранів Віталія Кіма є перший заступник Сергій Рекун і чотири заступники: Ольга Малярчук, Олег Шиманський, Юлія Кіріллова і Руслан Приходько.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету Міністрів, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

13 серпня урядом звільнено Віктора Байдачного з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, а 20 серпня звільнено Фархада Фархадова з посади заступника міністра.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EpJHrmBdi/