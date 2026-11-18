АТ "Укрзалізниця" (УЗ) анонсувало проведення планових технічних робіт у своїх інформаційних системах у ніч на четвер, 19 листопада, у зв'язку з чим тимчасово не працюватимуть сервіси купівлі та повернення проїзних документів.

"Планові роботи відбуватимуться 19.11.2026 з 00:30 до 07:10. У зазначений час для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

В УЗ уточнили, що обмеження стосуватимуться як залізничних кас, так і всіх електронних каналів продажу. Водночас проїзні документи, які пасажири придбали раніше, зберігатимуться в мобільному застосунку в штатному режимі.

Крім того, технічні роботи не вплинуть на оформлення квитків на приміські рейси та Київську кільцеву електричку – їх можна буде придбати в застосунку без жодних обмежень.

У компанії закликали пасажирів врахувати цю інформацію під час планування своїх подорожей.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/8684