Міністр у справах ветеранів Віталій Кім після критики його висловлювань в інтерв'ю українському медіа заявив, що відкритий до пропозицій і зауважень, але не буле замовчувати проблеми у ввіреній йому сфері.

"Хочу сказати і кілька слів про своє останнє інтерв'ю. Бачу, що воно наробило чимало галасу. Хтось обурюється, хтось критикує. Хтось каже, що міністр взагалі не повинен говорити на такі теми і так далі. А я хочу запитати: якщо проблема існує, про неї краще мовчати? Робити вигляд, що все добре? А потім, коли вона стане реальністю, розводити руками? Я так працювати не збираюся. Ми проводимо дослідження і постійно спілкуємося з ветеранами. Знаєте, що вони кажуть? Близько 80% хвилюються через можливі залежності. А майже половина – бояться, що їх можуть втягнути у незаконні історії. Вдумайтеся в ці цифри. Це не мої вигадки чи прогнози. Це те, чого бояться та про що говорять самі ветерани", – написав Кім в мережі Facebook в середу ввечері.

Міністр наголосив, що сприймати правду треба такою, яка вона є, якою б незручною вона не була.

"Можна, звичайно, говорити тільки про хороше. Розповідати, як у нас усе чудово, як ми до всього готові. Це набагато простіше. І політично вигідніше. Але я хочу, щоб ми були готові насправді. Ми – це і держава, і ветерани, міністерство і громадськість", – додав він.

Кім зауважив, що Мінветеранів багато працює над підтримкою захисників, їх реабілітацією, працевлаштуванням і допомогою родинам, але одне міністерство всього не вирішить.

"Тут потрібна спільна робота всіх нас – і держави, і ветеранів. Тому я відкритий до розмови. До пропозицій. І до критики також. Тільки давайте говорити по суті та разом шукати рішення. В мене одна мета – щоб на питання "чи ми готові до завершення війни" я міг би сказати – ми готові!", – резюмував міністр.

Декілька днів тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності.

"Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – заявив він.

Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв'язку з цим, фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді реєструє постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів.

Крім того, Рада ветеранів війни за незалежність України вважає неприйнятними окремі висловлювання міністра, та закала до публічних вибачень перед ветеранами і пояснення його позиції.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EpJHrmBdi/