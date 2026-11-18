Масовані атаки українських безпілотників з кінця жовтня скоротили сукупні обсяги переробки нафти на російських нафтопереробних заводах на 45%, повідомляє агентство Reuters.

Згідно з оцінками джерел, станом на зараз атаки перервали або повністю зупинили роботу 15 із 35 великих російських НПЗ (у середині минулого тижня таких підприємств було дев'ять). Серед постраждалих об'єктів – заводи в Рязані, Ярославлі, Кірішах та Поволжі.

За даними співрозмовників агентства, після майже щоденних ударів дронів протягом останніх 20 днів обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до близько 400 000 метричних тонн на день (приблизно 3 млн барелів на день) порівняно з понад 700 000 метричних тонн на день наприкінці жовтня. Сукупна номінальна потужність уражених з кінця жовтня заводів становить близько 500 000 тонн на добу, що дорівнює 54% від загальної потужності первинної переробки нафти в Росії (оцінюється в 930 000 тонн на добу).

Проте, як зазначають джерела, зважаючи на поступове зниження робочих потужностей, середні обсяги переробки нафти в листопаді все ще тримаються на рівні понад 500 000 тонн на день, що лише на 5-10% нижче за показники вересня та жовтня.

Reuters наголошує, що скорочення нафтопереробки поглиблює проблеми енергетичного сектору РФ, який уже стикається з дефіцитом пального в окремих регіонах та обмеженням експортних можливостей через удари по портах. Це також може призвести до дефіциту на глобальних ринках і ускладнити здатність Москви виконати зобов'язання щодо експорту дизельного пального до США.

Міністерство енергетики РФ відмовилося коментувати ситуацію.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/drone-attacks-nearly-halve-russias-november-oil-refining-sources-say-2026-11-18/