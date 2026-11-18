У Київській області відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, під час якого учасники зосередилися на розв'язанні нагальних проблем 69 громад регіону в умовах війни, зокрема щодо енергозабезпечення, безперебійного зв'язку та безпечного навчального процесу.

"Ворожі удари по критичній інфраструктурі одразу ставлять перед нами дуже прості, але життєво важливі людські питання: як людям не втратити мобільний зв'язок із рідними під час знеструмлень, як зігріти оселі завдяки автономній генерації, як гарантувати безпеку в лікарнях", – повідомив Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що окрему увагу під час засідання було приділено організації навчання дітей (як в укриттях, так і поза ними) зі збереженням здорового темпу освітнього процесу. Крім того, на Конгресі розглянули реалізацію реформи шкільного харчування, ініційовану першою леді Оленою Зеленською, яка дозволяє забезпечувати дітей гарячими обідами та гідними умовами навіть у найскладніших обставинах.

Ткаченко наголосив, що ініційований президентом України формат Конгресу став дієвим майданчиком для відвертого обговорення викликів, щоб "жодна громада не залишалася з проблемами сам на сам". Він також відзначив злагоджену взаємодію між місцевими громадами, центральною владою та конструктивну спільну роботу з депутатським корпусом Київської обласної ради.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3109