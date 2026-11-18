За оновленою інформацією, кількість постраждалих унаслідок влучань російських безпілотників у Чугуєві збільшилася до трьох, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще одній 86-річній жінці знадобилася допомога лікарів в Чугуєві", – написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.

За словами начальника ОВА, медики діагностували в жінки гостру реакцію на стрес, їй надається необхідна медична допомога.

Раніше Синєгубов повідомляв, що внаслідок влучання двох ворожих БпЛА в дев'ятиповерховий житловий будинок у Чугуєві поранень зазнали 75-річна жінка та 60-річний чоловік. Одне влучання припало на технічний поверх, що спричинило пожежу на горищі (її вже ліквідовано), а друге – у сходову клітку між шостим і сьомим поверхами. П'ятьох людей із верхніх поверхів було врятовано.

Джерело: https://t.me/synegubov/27830