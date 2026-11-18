Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеним очільником латвійського зовнішньополітичного відомства Ґіртсом Яунземсом, під час якої запросив його відвідати Україну.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України в телеграм-каналі, Сибіга привітав латвійського колегу з призначенням, побажавши йому успіхів на новій посаді.

"Андрій Сибіга поінформував про останні події в Україні, подякував Латвії за її незмінну підтримку та запросив колегу відвідати Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили подальшу двосторонню співпрацю та відзначили важливу роль Латвії у статусі непостійного члена Ради Безпеки ООН. Очільник української дипломатії наголосив на важливості тісної спільної роботи задля подальшого зміцнення стратегічного партнерства та просування спільних пріоритетів на міжнародній арені.

Сибіга також привітав народ Латвії з нагоди річниці проголошення Латвійської Республіки.

"У цей особливий день також висловлюю щирі вітання народу Латвії з нагоди річниці проголошення Латвійської Республіки. Україна високо цінує нашу дружбу та солідарність", – цитує міністра пресслужба МЗС.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11123