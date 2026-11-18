Високопосадовці Республіканської партії в Палаті представників США розглядають можливість вилучення положень щодо підтримки України з ключового оборонного бюджету, щоб змусити демократів відмовитися від посилення контролю Конгресу над адміністрацією Дональда Трампа та Пентагоном.

Як повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела, ця стратегія ставить демократів перед складним вибором: зберегти заходи, спрямовані на посилення нагляду за новообраним президентом Трампом та його кандидатом на посаду міністра оборони Пітом Гегсетом, або захистити положення, що забезпечують підтримку України у війні проти Росії.

Суперечка розгортається навколо проєкту Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA). Законодавці від Демократичної партії прагнуть включити до нього механізми, які розширять можливості Конгресу розслідувати рішення адміністрації та вимагати документи від керівництва Міноборони США. Натомість республіканці, щоб захистити Білий дім від додаткових розслідувань, використовують "українське питання" як важіль тиску під час переговорів.

Для демократів допомога Україні залишається важливим пріоритетом національної безпеки, однак відмова від жорсткого нагляду за виконавчою гілкою влади може обмежити їхні можливості контролювати масштабні витрати та військові рішення Пентагону під керівництвом Гегсета. Водночас вилучення проукраїнських положень з оборонного бюджету загрожує законодавчій базі, на якій тримається підтримка Києва, і може вплинути на довгострокові пріоритети США.

Наразі остаточного рішення щодо вилучення "українських" пунктів не ухвалено, а деталі переговорів залишаються предметом дискусій. Проте ця конфронтація, як зазначають оглядачі, може суттєво ускладнити та затягнути ухвалення оборонного бюджету США, якщо обидві сторони відмовляться від компромісу.