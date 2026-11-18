Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук наголошує на необхідності термінового запровадження мораторію на бюрократичний та правоохоронний тиск на легальний бізнес щонайменше на зимовий період.

Про це вона заявила за підсумками засідання Ради з питань підприємництва при Президентові України, яке відбулося під головуванням Кирила Буданова за участю представників бізнесу, урядовців та народних депутатів.

"Моя особиста думка: нам потрібен мораторій. Терміново. Принаймні на весь зимовий період. Дайте нашому бізнесу вижити та зберегти колективи", – написала Верещук у своєму телеграм-каналі в середу.

Вона зазначила, що на п'ятому році повномасштабної війни економічна ситуація закономірно погіршується, а російські війська цілеспрямовано атакують інфраструктуру великих українських підприємств задля підриву економіки та зменшення надходжень до держбюджету.

З огляду на те, що можливості держави для масштабної фінансової підтримки підприємців обмежені через пріоритетне фінансування фронту, держава, за словами Верещук, повинна зменшити пресинг на великий, середній та малий бізнес, який працює "в білу".

Заступник керівника ОП звернулася до контролюючих органів із закликом згадати досвід 2022 року та послабити тиск на підприємців уже зараз, не чекаючи на ухвалення відповідних законів, постанов чи рішень РНБО, оскільки йдеться про виживання країни.