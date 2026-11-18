За оновленою інформацією, кількість постраждалих у Чугуєві зросла до двох, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"75-річна жінка та 60-річний чоловік зазнали поранень", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також уточнив, що влучання російських БпЛА в зафіксовано в 9-поверховий житловий будинок. Одне з них, у технічний поверх будинку, спричинив пожежу на горищі. Її вже ліквідовано. Друге влучання – в сходову клітину між 6 та 7 поверхами.

5 людей з верхніх поверхів врятовані.

Пошкоджено 2 автомобілі.

Раніше повідомлялося, що влучання зафіксовано у житлову багатоповерхівку та відділення пошти, постраждав один чоловік.