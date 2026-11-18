Солом'янський районний суд 18 листопада Києва відправив під варту Сергія Радзицького – ще одного фігуранта справи про сутички біля місця тимчасової дислокації військової частини Національної гвардії (НГУ) у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, повідомляє "Суспільне".

"Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту у справі про сутички біля місця тимчасової дислокації військової частини Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада. Йдеться про Сергія Радзицького", – йдеться у повідомленні "Суспільного" на сайті у середу.

Суд призначив Радзицькому тримання під вартою до 3 січня 2027 року, але з можливістю внесення застави в розмірі 133120 грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без права на заставу.

Раніше у Нацполіції та СБУ повідомляли, що затримано 13 фігурантів у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці. Їм оголосили підозри за статтями про хуліганство і протиправні дії відносно працівника правоохоронного органу. Суд обрав усім запобіжні заходи.

Валентині Молодій, її водію Віктору Єні, а також ще одній фігурантці Тетяні Кірєєвій інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, поширення інформації про розташування військових, а також організацію масових заворушень. Нині вони під вартою.

2 листопада у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що в будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині нібито силоміць утримують близько 40 людей, яких катують. Також стверджували, що один із чоловіків помер. Після цього до будинку почали приїжджати місцеві жителі та люди, які назвалися родичами військовослужбовців. Між ними й людьми, які перебували на території, виникли сутички. Частина присутніх намагалася потрапити всередину, під час конфлікту 14-річний підліток опинився за парканом будинку.

Згодом з'ясувалося, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військової частини 3121 Національної гвардії України. Це підтвердив Перший корпус НГУ "Азов". Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Четверо військових потребували медичної допомоги, їх доправили до лікарні. У корпусі "Азов" заявили, що в разі підтвердження фактів незаконного насильства винних покарають.