Під час засідання "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада лідери понад 30 держав обговорять плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників після завершення бойових дій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

За інформацією співрозмовника видання, гарантії безпеки для України передбачатимуть три складові: підтримку Збройних сил України як першої лінії оборони, розгортання Багатонаціональних сил для України (MNFU) у межах "коаліції охочих", а також надання міцних юридичних і політичних гарантій безпеки. "Ми завжди говорили, що ця коаліція ("коаліція охочих" – ІФ-У) є коаліцією заради миру. А мир буде тим міцнішим та довговічнішим, чим сильнішою та безпечнішою буде Україна, маючи гарантію, що на неї не нападуть знову".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше інформував, що представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть присутні у четвер, 19 листопада, на зустрічі у Берліні, українська сторона сподівається на нові обговорення на рівні переговорних команд.