Конституційний суд дозволив достроково звільняти засуджених за тяжку корупцію, застосувавши до них норму про відбуття двох третин строку покарання, повідомила пресслужба КСУ у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що Другий сенат КСУ 18 листопада розглянув скаргу Володимира Трейзуба щодо конституційності окремих норм Кримінального кодексу України про умовно-дострокове звільнення (УДЗ). Суд дійшов висновку, що чинні правила відбуття двох третин строку покарання, призначеного судом за корупційний нетяжкий злочин, відповідають Основному Закону і можуть бути застосовані до тяжких корупційних злочинів.

"Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд виснував, що пункт 2 частини третьої статті 81 Кодексу відповідає Конституції України в аспекті застосовності цього припису до особи, яку засуджено за корупційний тяжкий злочин", – йдеться у повідомленні КСУ.

Текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду України 19 листопада 2026р.