Президент України Володимир Зеленський і експосол України в США Оксана Маркарова під час зустрічі обговорили відбудову та економічну стійкість України через інвестиції й бізнес-інновації та визначили завдання за цими напрямами на найближчі місяці.

"Обговорили відбудову та економічну стійкість України через інвестиції та бізнес-інновації. Це те, що потрібно активно пропрацьовувати разом з американським і європейським бізнесом саме зараз. Підтримуємо комунікацію з Америкою на різних рівнях", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

"Визначили завдання за цими напрямами на найближчі місяці та важливі заходи, де Україна має бути у стовідсотковому фокусі. Буде насичено", – зазначив президент.

Він наголосив на важливості того, щоб уся зовнішньополітична взаємодія й надалі була максимально змістовною.