В Європейському Союзі закликали Росію негайно припинити будь-яке використання хімічної зброї на фронті у війні, яку вона веде проти України, та повернутися до дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї.

Відповідна заява речника зовнішньополітичного відомства Європейського союзу розповсюджена у вівторок, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна в Брюсселі.

Зокрема, в заяві міститься посилання на оприлюднену у вівторок українську національну доповідь щодо розслідування, які свідчать про масштабне й системне застосування на фронті в Україні засобів для придушення масових заворушень (Riot Control Agents – RCA) як хімічної зброї. "Ці дані однозначно вказують на те, що відповідальність за це несуть збройні сили Російської Федерації. ЄС закликає Росію негайно припинити будь-яке застосування хімічної зброї та повернутися до повного дотримання Конвенції про заборону хімічної зброї", – сказано в заяві.

В ЄС наголосили, що застосування хімічної зброї будь-ким, чи то державою, чи недержавним суб'єктом у будь-якому місці, у будь-який час і за будь-яких обставин є "абсолютно неприйнятним і становить порушення міжнародного права". "Кожен такий випадок має бути ретельно розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", – йдеться в тексті.

В ЄС нагадали, що нещодавно були продовжені дії обмежувальних заходів стосовно осіб, причетних до поширення та застосування хімічної зброї, і щодо винних у цих діях ЄС готовий запровадити додаткові санкції. "З огляду на переконливі докази, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) має невідкладно скористатися своїм мандатом для встановлення відповідальності за ці зафіксовані порушення Конвенції. Наш спільний обов'язок – забезпечити виявлення та притягнення до відповідальності винних в усіх хімічних атаках. Без реальної відповідальності Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) та глобальна норма, що забороняє використання такої зброї, ризикують втратити свій авторитет", – наголосили в ЄС.

В заяві також відзначається професійний підхід відповідних українських органів до проведення розслідувань, спрямованих на встановлення осіб, винних у цих діях, а Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила валідність методології, використаної під час цих розслідувань.