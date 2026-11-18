Міністерство економіки та довкілля разом із урядовою командою працює над удосконаленням правил роботи бізнесу під час повітряних тривог в пошуках балансу між безпекою людей і безперервністю роботи бізнесу, повідомив міністр Олександр Кравченко за результатами чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України у середу.

"Уже найближчим часом представимо оновлені правила. Наступний крок – спільно з МВС та профільними відомствами переглянути вимоги до укриттів, спростити процедури їх облаштування та опрацювати механізми фінансування таких проєктів", – написав він у Facebook.

Кравченко зазначив, що бізнес порушує питання вартості облаштування захисних споруд, складних погоджень та можливості продовжувати роботу під час повітряних тривог.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань економічного розвитку у середу рекомендував Верховній Раді звернутися до Кабінету міністрів щодо перегляду ним постанови від 4 вересня 2026 року №1092 про заборону діяльності підприємств під час жовтого рівня загрози, серед іншого, дозволити їм продовжувати роботу без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників. В той же час підтверджується право кожного працівника, незалежно від раніше наданої письмової згоди, у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час жовтого рівня загрози.

Чинні вимоги передбачають можливість працювати без укриття лише протягом трьох місяців, до 4 грудня 2026 року. Як зазначається у пояснювальній записці до рішення парламентського комітету, для частини суб'єктів господарювання, зокрема закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, облаштування укриття у приміщеннях, які вони використовують, може бути технічно неможливим або потребувати значного часу та ресурсів. За таких умов виникає ризик тривалого припинення роботи під час жовтого рівня загрози, втрати доходів, скорочення надходжень до бюджетів та ускладнення забезпечення населення товарами і послугами.