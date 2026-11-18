Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі в Харківській та Сумській областях, непроста – у Дніпропетровській та Полтавській, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Найважча зараз ситуація на Харківщині та Сумщині. Непросто на Дніпровщині та Полтавщині. Були удари по Одесі та області, Миколаївській, по Запоріжжю", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент зазначив, що в усіх постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади, які мають бути забезпечені необхідними силами та обладнанням. Україна, за його словами, забезпечила ресурс для проведення ремонтних робіт.

Зеленський також повідомив про підготовку з партнерами додаткових пакетів підтримки, які мають забезпечити необхідне для енергетики на наступні тижні та місяці.