Португалія надасть Україні новий пакет допомоги на суму 1,8 млн євро – 1 млн євро на закупівлю енергетичного обладнання за механізмами ООН, а 800 тисяч євро – через Фонд підтримки енергетики, повідомив перший віцепрем'єр-міністр міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Португалія надає українській енергетиці новий пакет допомоги на суму 1,8 млн євро. …1 млн євро буде спрямований на закупівлю енергетичного обладнання за механізмами ООН, 800 тисяч євро – через Фонд підтримки енергетики. Ця підтримка дозволяє оперативніше поповнювати резерви обладнання та прискорювати відновлювальні роботи", – написав він у телеграм-каналі у середу.

Шмигаль подякував за це рішення державному міністру закордонних справ Португальської Республіки Паулу Ранжелу, який перебуває з візитом у Києві.

За словами Шмигаля, вони з Ранжелу обговорили поглиблення енергетичного співробітництва між Україною та Португалією. Зокрема – можливість використання обладнання теплових електростанцій, які були виведені з експлуатації. "Домовилися надалі працювати в цьому напрямку!, – написав український міністр.