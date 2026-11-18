Американські представники під час зустрічей у Берліні мають надати Україні інформацію про переговори президента США Дональда Трампа, зокрема ті, що відбуваються в Китаї, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини Президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі", – сказав Зеленський у зверненні у середу ввечері.

За його словами, Україна також розраховує на зустріч із представниками президента США та обговорить із європейськими лідерами подальші кроки в переговорах із РФ.

Зеленський додав, що у четвер також відбудеться зустріч Коаліції охочих. Україна разом із партнерами готує нові пакети підтримки, зокрема для оборони та енергетики. Також заплановані двосторонні зустрічі, які, за його словами, мають посилити Україну та її дипломатії.

"Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи. Тільки такий підхід і буде", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Володимиром Путіним, який прибув до Китаю для участі у 33-му саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Згодом президент США Дональд Трамп також прибув до Китаю. Його літак приземлився в Шеньчжені.

Сі привітав Трампа особисто.

Очікується, що тристороння зустріч між Сі, Трампом і Путіним відбудеться в четвер, 19 листопада, у місті Шеньчжень.