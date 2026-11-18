Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Шевченківського районного суду Києва за позовом заступниці голови Київської міської державної адміністрації Марини Хонди до Максима Лавриненка та ТОВ "Труха Україна" щодо поширення в телеграм-каналах "Труха Київ" і "Труха України" недостовірної інформації про неї, повідомляє адвокатське об'єднання Barristers на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з рішенням суду першої інстанції від 26 травня 2026 року, недостовірною визнано інформацію про Хонду, оприлюднену 21 та 22 березня 2025 року в зазначених каналах.

"Нагадаємо, суд визнав недостовірною інформацію, розміщену Максимом Лавриненком та ТОВ "Труха Україна" 21 та 22 березня 2025 року в Telegram-каналах "Труха Київ" та "Труха України" щодо Марини Хонди, та зобов'язав її спростувати. В цих публікаціях Марину Хонду було фактично звинувачено у організації корупційної схеми з розтрати коштів з бюджету міста Києва на суму 60 млн грн", – інформують в дописі.

Як зазначає Barristers, суд зобов'язав Максима Лавриненка та ТОВ "Труха Україна" спростувати недостовірну інформацію в тих самих телеграм-каналах. Попри заперечення Лавриненка щодо поширення цих відомостей і належності йому каналів, суд визнав його та товариство належними відповідачами, врахувавши, зокрема, його інтерв'ю, у яких він називав себе власником каналів, а також дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.