На Великій Васильківській ремонтують пошкоджену тепломережу: тимчасово без опалення частина споживачів Голосіївського, Печерського та Шевченківського районів, відновити опалення розраховують до 14:00 у четвер, 19 листопада, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Телеграмі у середу.

Фахівці КП "Київтеплоенерго" ліквідовують пошкодження тепломережі на вулиці Великій Васильківській. Опалення тимчасово відсутнє, зокрема, на вулицях Антоновича, Басейній, Архітектора Городецького, Великій Васильківській, Гетьмана Павла Скоропадського, Євгена Чикаленка, Лютеранській, Малій Житомирській, Мечникова, Михайлівській, Прорізній, Саксаганського, Хрещатику, Шота Руставелі.

Повідомляється, що аварійні бригади працюють цілодобово. Вночі планують замінити пошкоджену ділянку трубопроводу. Відновити циркуляцію теплоносія в системі розраховують до 14:00 19 листопада.