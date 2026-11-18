Сейсмічні хвилі землетрусу у Румунії магнітудою 5,3, який стався у ніч на 18 листопада, досягли Південноукраїнської АЕС, але не становили загрози для неї, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Розрахунковий сейсмічний вплив на майданчику ПАЕС склав І-ІІ бали, що відповідає ледве відчутним поштовхам. Тож ситуація не становила загрози для будівель та споруд атомної електростанції", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграм у середу.

"Енергоатом" наголосив, що всі атомні електростанції України обладнані системами, які фіксують поштовхи земної кори, а головний центр спеціального контролю (ГЦСК) у режимі реального часу стежить за сейсмічною активністю в районах розташування АЕС.