АТ "Укрнафта" разом з міжнародними партнерами завершує підготовку проєктів розподіленої генерації, повідомила компанія з посиланням на члена правління Маріса Куніскіса у середу.

"Розвиток власної генерації в "Укрнафті" розпочався з необхідності забезпечити енергетичну автономність виробничих об'єктів під час атак на критичну інфраструктуру. Однак згодом це стало новим бізнес-напрямом компанії", – зазначив він під час Energy in Action Conference на ReBuild Ukraine 2026.

За словами Куніскіса, наразі "Укрнафта" завершує підготовку проєктів з подальшим переходом до інвестиційної фази. Це є можливим завдяки інструментам blended finance – синергії донорських грантів, технічної допомоги та міжнародного кредитування, зокрема, за підтримки ЄБРР та Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Підтримка таких партнерів, як шведські державні установи Sida та Swedfund, норвезька Norad, дозволяє компанії розробляти якісні техніко-економічні обґрунтування та залучати фінансування і провідних інженерних консультантів. А співпраця з лідерами ринку, зокрема, німецькою Siemens Energy та фінською Wärtsilä, забезпечує максимальну ефективність проєктів на етапі виробництва електричної енергії.

"Щоб залучити міжнародний капітал, необхідно довести комерційну життєздатність проєктів. Для цього важливі якісні прогнози цін на енергетичному ринку, моделювання різних сценаріїв та ґрунтовне розуміння ризиків", – наголосив Куніскіс.

Як він додав, формування портфеля таких проєктів для "Укрнафти" – це не лише розвиток нового бізнес-напряму, а й системна трансформація від традиційної нафтогазової компанії до мультиенергетичного гравця. Водночас співпраця з міжнародними фінансовими та технологічними партнерами створює додаткові можливості для впровадження міжнародних практик ESG та сталого розвитку.

Як повідомлялося з посиланням на голову Наглядової ради "Укрнафти" Тімоті Додсона, компанія реалізовує проєкти електрогенерації загальною потужністю 330 МВт із залученням міжнародного фінансування.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку; видобуток нафти і газу; надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.