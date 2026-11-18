Військові РФ протягом середи кілька разів атакували FPV-дронами службовий об'єкт Дніпропетровської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", повідомила голова правління компанії Людмила Кіндер.

Як вона зазначила у Facebook, унаслідок ударів пошкоджено службовий транспорт, але працівники філії не постраждали.

"Для наших команд у прифронтових громадах такі атаки вже стали частиною щоденного ризику. Під ударом опиняються не лише об'єкти газорозподільної інфраструктури, а й транспорт, без якого бригади не можуть виконувати свою роботу", – прокоментувала Кіндер, додавши, що в таких умовах головне – не наражати людей на додаткову небезпеку.

За її словами, компанія продовжує оцінювати наслідки атак та організовувати подальшу роботу відповідно до безпекової ситуації.

Як повідомлялося, раніше в цей день Група "Нафтогаз" інформувала про обстріл РФ її об'єкта у Полтавській області, який призвів до серйозних руйнувань.