Російські окупаційні війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, шестеро людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Шестеро людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та ракетами", – написав він у Телеграмі у середу щодо безпекової ситуації станом на 18.30.

За даними обладміністрації, у Павлограді пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади. Постраждали п'ятеро людей. Вони лікуються амбулаторно. На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені підприємство та приватні оселі. У Губиниській громаді Самарівського району росіяни вдарили по агропідприємству. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 50-річну жінку. У Покровській громаді на Синельниківщині пошкоджений приватний будинок.