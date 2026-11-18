Внаслідок російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на півдні Одеської області зафіксовано перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів, постраждалих немає.

"Ворог атакував об'єкти енергетики на півдні Одещини. Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає", – повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у телеграм-каналі.

За його словами, наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють над відновленням електропостачання.