Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів засідання Ради з питань підтримки підприємництва, під час якого представники бізнесу, уряду та Національного банку обговорили проблеми доступу підприємств до кредитування, бронювання фахівців, експорту продукції оборонно-промислового комплексу та інші питання економічної стійкості.

"Економічна стійкість – це прямий ресурс для нашої оборони", – написав Буданов у телеграм-каналі в середу за підсумками засідання.

За його словами, економічна ситуація залишається складною, оскільки противник цілеспрямовано завдає ударів не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по виробничих потужностях, складській і транспортній інфраструктурі. "За таких умов першочергове завдання держави – не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар'єри, які стримують виробництво", – наголосив керівник Офісу президента.

Під час засідання представники бізнесу порушили питання страхування воєнних ризиків, перегляду вимог до облаштування укриттів, спрощення доступу до кредитування та збереження квот на бронювання фахівців. Окремо обговорили потреби базових секторів економіки й оборонно-промислового комплексу, зокрема врахування форс-мажорних обставин під час виконання контрактів, здешевлення внутрішньої логістики, розблокування експорту продукції ОПК та розширення квот для українських товарів на європейських ринках.

За словами Буданова, усі порушені бізнесом питання взято в роботу. Частину рішень очікують від уряду найближчим часом, решту завдань, зокрема щодо фінансування ОПК та валютного регулювання, зафіксовано в протоколі із визначенням відповідальних відомств і чітких термінів виконання.