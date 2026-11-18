Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть присутні у четвер, 19 листопада, на зустрічі у Берліні, українська сторона сподівається на нові обговорення на рівні переговорних команд, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

"Звісно, поінформував про перемовини. Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і Американська сторона зараз також це підтримує. Представники Президента Америки будуть завтра на зустрічах в Берліні. І сподіваємось, що нові обговорення на рівні переговорних команд, а також лідерів Коаліції охочих будуть результативними. Зі свого боку все для цього робимо", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив, що Україна та Португалія готують кроки на підтримку української бойової авіації.

"Це дуже важливо передусім, щоб збивати реактивні "шахеди", якими росіяни щоденно тероризують українські міста й громади", – пояснив Зеленський.

Він також подякував Португалії за рішення виділити $50 млн на програму PURL.