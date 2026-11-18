Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагають постраждалим внаслідок російських атак БпЛА по Одесі.

"Сьогодні на місцях ліквідації наслідків ударів по Одесі спільно з іншими екстреними службами працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Волонтери провели обхід території для виявлення людей, які могли потребувати допомоги. Вони також надавали постраждалим першу домедичну та психологічну допомогу. Крім того, волонтери транспортували пораненого до медичного закладу.

Як повідомлялося, російські війська 18 листопада тричі атакували ударними безпілотниками центральну частину Одеси. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, дев'ять осіб дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та легкові автомобілі.