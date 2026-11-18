Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони викликає на засідання в понеділок, 23 листопада, керівництво антикорупційних органів, колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка та ексгенпрокурора Руслана Кравченка, повідомив керівник ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вся ця справа проти мене – це помста керівників НАБУ і САП. За що саме – я вам розповів. А вам вже здійснювати аналіз – так це чи не так… Сподіваюсь, ви запросите сюди пана Клименка та пана Кривоноса – досить вже відповідати на всі запитання простим словом "маячня". Я коли вийшов із СІЗО, прийшов до вас на ТСК, щоб відповісти на питання, а пан Кривонос на всі питання відповідає простим словом "маячня", – сказав по завершенню засідання ТСК підозрюваний у справі "Карфаген" генерал СБУ Сергій Дука після 3,5 годин відповідей на питання Гончаренка.

Після цього голова ТСК повідомив: "Ми запрошуємо і викликаємо на 23 листопада, на 12.00 – у нас буде продовження засідання ТСК – директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, детектива НАБУ Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора Руслана Кравченка".

За словами Гончаренка, після почутого від Дуки "з'явилося багато питань до цих осіб". "Дуже важливо суспільно почути їхні відповіді, які виникли сьогодні і раніше… Сподіваюся, що ніхто не буде ухилятися від явки", – зазначив голова ТСК.

Щодо Кравченка Гончаренко уточнив: "Якщо він боїться заїхати в Україну, ми готові включати і заслуховувати онлайн".

На засіданні ТСК в середу Дука, серед іншого, також підтвердив факт свого знайомства із фігурантом "Карфаген" Андрієм Осиповим ("Кримінал"), зазначивши, що їх познайомив ексголова СБУ Василь Малюк ще знаходячись на посаді заступника голови Служби. Дука не назвав Осипова агентом або інформатором, уточнив лише, що ця людина допомагала СБУ в оперативній роботі із кримінальним середовищем.

Дука заперечив факт листування із Осиповим і дружні стосунки, зазначивши, що спілкування було лише по робочих питаннях.

Що стосується керівника "Хімпрому" Єгора Буркіна ("Мексиканець"), який перебуває в міжнародному розшуку і є одним із ключових фігурантів на плівках операції "Карфаген", то, за словами Дуки, вони особисто не знайомі, а про зв'язок Осипова із Буркіним він дізнався після оприлюднення плівок "Карфагену".

Трансляція засідання ТСК ведеться на ютюб-сторінці народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка.