Українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у вчиненні тяжких економічних і фінансових злочинів, затримали в італійському місті Річчоне, наразі він перебуває у в'язниці в очікуванні рішення щодо екстрадиції до України, повідомляє RiminiToday.

За інформацією видання, 28-річного Слобоженка виявили після того, як у вівторок уранці він зареєструвався в одному з готелів Річчоне. Його ім'я містилося в повідомленнях, які надходять до управління поліції, що привернуло увагу правоохоронців. Співробітники мобільного підрозділу поліції Ріміні прибули до готелю, встановили особу чоловіка та доправили його до відділку поліції на площі Борначчіні.

"Щодо інтернет-підприємця діяв ордер, виданий його країною, і у вівторок після обіду правоохоронці встановили його місцеперебування в місті. Після доставлення до відділку поліції на площі Борначчіні та завершення необхідних процедур його перевели до в'язниці "Казетті", де він очікуватиме на дозвіл щодо екстрадиції", – зазначається в повідомленні видання у середу.

За версією слідства, у 2020-2023 роках Слобоженко міг керувати організацією, яка займалася арбітражем онлайн-трафіку та отримувала прибутки від просування через шахрайські рекламні акаунти платформ азартних ігор, букмекерських ставок і підробленої медичної продукції, а для приховування доходів і уникнення фінансового контролю використовувала іноземні платіжні системи, криптовалютні гаманці та нелегальні канали обміну валют.

Звинувачення, зокрема, стосуються ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів на суму понад 213 млн грн, а також подальшого відмивання незаконно отриманих коштів через придбання елітної нерухомості та автомобілів класу люкс.

Водночас на особистій сторінці Слобоженка в соціальній мережі Instagram продовжують з'являтися нові публікації, зокрема нещодавно поширені дописи Stories.