Виробництво ракет Patriot уповільнилося через дефіцит матеріалу з Європи, що використовується в ракетних двигунах, повідомляє The Wall Street Journal.

"Йдеться про карбонізований віскозний шовк (rayon) – критично важливий матеріал, який використовується в соплах твердопаливних ракетних двигунів. Під час роботи ракети шари цієї тканини поступово вигорають, захищаючи конструкцію від надвисоких температур", - йдеться у повідомленні видання на сайті.

Зазначається, що наразі для перехоплювачів РАС-3 затверджено лише один продукт цього типу – Raycarb. Його виробництво базується на трансатлантичному ланцюгу: волокна, вироблені в Чехії, сплітаються в тканину та карбонізуються у Франції, а потім карбонізуються компанією ArianeGroup поблизу Бордо. Далі матеріал надсилається до Park Aerospace у Канзасі, де до нього додається спеціальна смола.

Французькі потужності обмежені, і збільшення американських поставок Patriot змусить ArianeGroup скоротити обсяги, призначені для інших пріоритетних клієнтів, включно зі Збройними силами .Франції. Компанія інвестувала у створення нової виробничої лінії, яку очікують у 2028 році, але обсяги її не будуть достатніми для задоволення попиту. Також укладено попередню угоду про будівництво заводу в США, однак його відкриття може відбутися не раніше 2030 року. Ці затримки впливають на критично важливі поставки для України.