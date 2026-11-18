У межах оновлення матеріально-технічної бази столичних закладів освіти 58 шкіл отримали сучасне обладнання для проведення дослідів, практичного вивчення природничих наук і занять із робототехніки, повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації (КМДА).

Для столичних шкіл придбали 799 STEM-наборів для експериментів, 1 тис. 887 конструкторів і наборів для робототехніки та 60 комплектів навчальних роботів, а також 893 одиниці обладнання для навчальних кабінетів, 77 інтерактивних панелей і лабораторні меблі. Крім того, 400 закладів забезпечили дидактичними матеріалами з доповненою реальністю та звуковим супроводом, а для початкової школи придбали 1 тис. 750 комплектів навчальних матеріалів.

Оновлення відбувалося за підтримки двох програм: міжнародної Ukraine Facility, у межах якої обладнання отримали 26 шкіл, та міської програми "Освіта Києва", що охопила ще 32 заклади. У результаті в школах облаштували 41 кабінет природничих наук, а також оновили навчальні простори для занять із біології, хімії, фізики, робототехніки, віртуальної реальності та 3D-друку.

"STEM-освіта дає для цього широкі можливості: діти можуть не лише слухати й запам'ятовувати, а й проводити досліди, експериментувати, працювати з технологіями та самостійно шукати відповіді на запитання", – зазначила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.