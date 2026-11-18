Четверо людей, серед них – дитина, постраждали у селі Нові Петрівці Вишгородського району через атаку окупаційних військ 18 листопада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Четверо людей, серед них – дитина, травмовані внаслідок російської атаки у селі Нові Петрівці Вишгородського району. Зруйновані два житлові будинки, виникли пожежі", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.

Наразі пожежі ліквідовані. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи: фахівці ДСНС розбирають завали та проливають конструкції.