Міжнародні партнери, зокрема Дитячий фонд ООН (UNICEF) та Німецький банк розвитку KfW, підтримали модернізацію чотирьох водопровідних станцій Києва, дві з яких обладнали насосними агрегатами з дизельними двигунами для роботи незалежно від централізованого електропостачання, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.

"Сьогодні, 18 листопада, представники Дитячого фонду ООН (UNICEF), Посольства Німеччини та Німецького банку розвитку KfW відвідали один із водопровідних об'єктів "Київводоканалу", щоб ознайомитися з результатами реалізації проєктів із підвищення надійності водопостачання столиці в умовах війни", – інформують на сайті КМДА.

У межах співпраці реконструювали дві водопровідні насосні станції, замінивши насосні агрегати та встановивши частотні перетворювачі, які дають змогу оптимізувати споживання електроенергії та ефективніше керувати роботою обладнання. Ще на двох станціях встановили насосні агрегати з дизельними двигунами, що забезпечують їхню роботу незалежно від централізованого електропостачання.

За словами в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петра Пантелеєва, ефективність обладнання вже перевірили під час нещодавнього масштабного відключення електроенергії: попри перебої з водопостачанням в інших районах столиці, мешканці мікрорайону, який обслуговує одна з модернізованих насосних станцій, продовжували отримувати воду.

"Завдяки реалізації проєкту ми отримали додаткові можливості для підтримання стабільного водопостачання навіть за відсутності централізованого електроживлення. Це обладнання вже показало себе під час нещодавнього масштабного відключення електроенергії, коли виникли проблеми з водопостачанням у місті, утім мешканці мікрорайону, який обслуговує ця водопровідна насосна станція, залишалися з водою", – зазначив він.

До міжнародної делегації увійшли голова Представництва UNICEF в Україні Анн-Клер Дюфе, представники секції "Вода, санітарія та гігієна" UNICEF, Посольства Німеччини та KfW. У заході також взяли участь виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв і директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Ігор Паламар.