Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив 12 років позбавлення волі колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів України та 10 років його дружині, визнавши їх винними в одержанні неправомірної вигоди та легалізації злочинних доходів. Про це повідомив ВАКС у соціальній мережі Facebook.

Згідно з вироком, ексочільника Держлісагентства визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Його дружину суд визнав винуватою в пособництві в одержанні неправомірної вигоди та легалізації коштів.

"Обвинуваченим також призначено конфіскацію всього належного їм майна і заборону на 3 роки обіймати певні посади", – наголошують в повідомленні ВАКС у середу.

Також суд ухвалив передати у власність держави понад 1,2 млн євро та понад $1,4 млн із рахунку компанії у швейцарському банку, а також два будинки із земельними ділянками в Печерському районі Києва, оформлені на іншу особу. Площа одного з будинків перевищує 1 тис. кв. м.

ВАКС залишив без змін арешт іншого майна обвинувачених, зокрема автомобілів Porsche Cayenne та Lexus LX 570, нерухомості в Києві та Сумській області, а також контрольного пакета акцій лісозаводу (понад 95%).