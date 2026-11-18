Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким захистив право власності особи у кримінальному провадженні, повідомив відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"Велика палата Конституційного суду України 17 листопада розглянула справу за конституційним поданням Верховного суду щодо конституційності окремих приписів статей 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України у тім, що вони унеможливлюють апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, суду, постановленої в порядку пункту 2 частини шостої, частини сьомої статті 100, "статей 170-173 Кодексу", та ухвалила рішення № 7-р/2026", – йдеться у повідомленні КСУ, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна у середу.

Дослідивши питання, порушені в конституційному поданні, Суд визнав неконституційними частини першу, другу статті 309 КПК в тім, що вони унеможливлюють апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, суду, постановленої в порядку пункту 2 частини шостої, частини сьомої статті 100 КПК.

У рішенні наголошено, що оспорюваними приписами КПК не забезпечено ефективного судового захисту в спосіб апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, суду постановленої в порядку пункту 2 частини шостої, частини сьомої статті 100 КПК, що є порушенням права на судовий захист (частини перша, друга статті 55 Конституції України) в аспекті доступу до суду апеляційної інстанції (пункт 8 частини другої статті 129 Основного закону України).