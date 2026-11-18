Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили можливість отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни не лише на порталі "Дія" чи через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), а й безпосередньо в застосунку "Дія" у смартфоні.

У Мінветеранів повідомили, що за три тижні з моменту запуску послуги на порталі "Дія" ветерани та ветеранки сформували понад 6 тис. витягів.

Зазначається, що витяг підтверджує, що відомості про людину внесені до реєстру ветеранів.

Зокрема, цей документ необхідний для оформлення соціальних пільг і гарантій, підтвердження статусу під час взаємодії з державними установами чи інших життєвих ситуацій – наприклад, при оформленні знижки на комунальні послуги або поданні документів дитини до садочка чи закладу освіти.

Для того, щоб замовити витяг у застосунку "Дія" необхідно: відкрити застосунок; перейти у розділ "Сервіси" → "Ветеран PRO"; обрати послугу "Витяг з Реєстру ветеранів"; натиснути "Замовити"; перевірити дані, які система підтягне автоматично; надати згоду на обробку персональних даних та натисніть "Замовити витяг"; дочекатися сповіщення про готовність документа та завантажити його протягом 24 годин.

Витяг формується у форматі PDF і містить QR-код, за яким можна швидко перевірити дійсність документа та актуальність даних у Реєстрі.